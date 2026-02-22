مناوي يرد على قائد مليشيا الدعم السريع: (صدق حميدتي ولو كذب)

نشر المارشال مني أركو مناوي, حاكم إقليم دارفور, تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, رد من خلالها على إدعاءات قائد مليشيا الدعم السريع.
وكان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”, قد ظهر في مؤتمر صحفي يوم الجمعة وسط أنصاره بالعاصمة الأوغندية, كمبالا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب مناوي: (صدق حميدتي ولو كذب..في ظهوره الأخير في الخط الاستواء ، أثار محمد حمدان دقلو جدلاً لم يكن سببه حديثه وحده ، بل أيضاً مظهره الصارخ الذي بدا متكلفاً أكثر من كونه تعبيراً عفوياً عن هوية أفريقية، لم يكن ارتداء الزي الأفريقي هو موضع الاستغراب ، فذلك حق مشروع لأي إنسان ، لكن المبالغة في الألوان والهيئة أعطت انطباعاً أقرب إلى ما يصفه المثل السوداني بـ زاد المحلبية ، أي الإفراط الذي يفقد الفعل معناه ويحوله إلى استعراض ، غير أن المظهر يظل تفصيلاً أمام ما ورد في الندوة من تصريحات تستحق التوقف عندها، لأنها حملت قدراً من صراحة الغافل في خطابه السياسي الذي سعي الي الإنكار والمراوغة لولا رذاذ الدم الذي يفوح من فمه يسبق الكلمات