محمد نجاتي عن أزمته مع منة عرفة : لن أعيش حياتي منشغلاً بها

رفض الفنان المصري محمد نجاتي التحدث عن أزمته مع زميلته منة عرفة، قائلاً بلهجة حاسمة: “عليا الطلاق ما هجاوب على السؤال ده. الموضوع انتهى”.

وأضاف نجاتي في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد: “لن أعيش حياتي كلها في الانشغال بهذه القصة”.

كما أكد أنه يرفض الخوض في هذه القضية تماماً، مردفاً: “أنا حلفت، مش هتكلم في الموضوع نهائياً، ولن أرجع فيه”.

تقديم سيرة أحمد زكي

في سياق آخر، علق نجاتي على فكرة تقديم السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي في عمل درامي، مؤكداً أنه لا يفضل هذا الاتجاه إطلاقاً، فهي مسألة صعبة جداً، وتتطلب قدراً كبيراً من الدقة والحياد، “حتى لا تتحول التجربة لرؤية شخصية قد تثير الجدل بدلاً من تخليد مسيرة فنية عظيمة”.

ورأى أنه حين تتحول السير الذاتية إلى مسلسلات أو أفلام درامية قد تظلم أصحابها، لأنها تقدم دائماً من وجهة نظر صنّاع العمل، ما قد يؤدي للمبالغة في تلميع الشخصية أو الانتقاص منها.

كما اعتبر أن التوازن في الدراما أمر صعب عندما يتعلق الأمر بسيرة شخصية بحجم أحمد زكي.

كذلك أشار إلى أن الفنان الراحل “حاضر بأعماله الخالدة ولا يحتاج إلى من يجسده درامياً، مبيناً أن الأفضل من وجهة نظره تقديم أفلام وثائقية ترصد حياته ومشواره الفني بشكل أكثر موضوعية.

العربيه نت