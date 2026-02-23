انخفاض مؤشر الجريمة بالخرطوم وخلو اقسام الشرطة من الجرائم الخطرة خلال الأسبوع الأول من رمضان

كشفت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عن انخفاض مؤشر الجريمة وخلو اقسام الشرطة في جميع دوائر الاختصاص من الجرائم الخطرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وعزت اللجنة ذلك لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة الجريمة عبر القوات الراجلة والمتحركة، فيما وجهت بضرورة تكثيف عمل الاطواف الأمنية المشتركة خلال الفترات المسائية طيلة شهر رمضان بجانب تأمين المساجد ودور العبادة أثناء أداء الصلوات خلال الشهر.

إلى ذلك شددت اللجنة بالالتزام بموجهات لجنة أمن الولاية والخاصة بحظر إقامة الافطارات الجماعية والتجمعات علاوة على منع أداء الصلوات خارج صحن المساجد.

إلى ذلك كشفت اللجنة عن اكتمال حصر مواقع القوات المساندة للقوات المسلحة في دائرة مسئولية المحلية موجهة بمتابعة إنفاذ القرار الخاص بخروج المظاهر العسكرية خارج ولاية الخرطوم.

وعلى صعيد منفصل أعلنت اللجنة عن اعتماد معرض الخرطوم الدولي لاستقبال المنهوبات الخاصة بالمواطنين والتي تم استردادها بعد تحرير الخرطوم توطئة لتسليمها لأصحابها بعد التعرف عليها وفقا للإجراءات القانونية وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.

سونا