منوعات

انخفاض مؤشر الجريمة بالخرطوم وخلو اقسام الشرطة من الجرائم الخطرة خلال الأسبوع الأول من رمضان

2026/02/23
1771848050536

كشفت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عن انخفاض مؤشر الجريمة وخلو اقسام الشرطة في جميع دوائر الاختصاص من الجرائم الخطرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.
وعزت اللجنة ذلك لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة الجريمة عبر القوات الراجلة والمتحركة، فيما وجهت بضرورة تكثيف عمل الاطواف الأمنية المشتركة خلال الفترات المسائية طيلة شهر رمضان بجانب تأمين المساجد ودور العبادة أثناء أداء الصلوات خلال الشهر.
إلى ذلك شددت اللجنة بالالتزام بموجهات لجنة أمن الولاية والخاصة بحظر إقامة الافطارات الجماعية والتجمعات علاوة على منع أداء الصلوات خارج صحن المساجد.
إلى ذلك كشفت اللجنة عن اكتمال حصر مواقع القوات المساندة للقوات المسلحة في دائرة مسئولية المحلية موجهة بمتابعة إنفاذ القرار الخاص بخروج المظاهر العسكرية خارج ولاية الخرطوم.
وعلى صعيد منفصل أعلنت اللجنة عن اعتماد معرض الخرطوم الدولي لاستقبال المنهوبات الخاصة بالمواطنين والتي تم استردادها بعد تحرير الخرطوم توطئة لتسليمها لأصحابها بعد التعرف عليها وفقا للإجراءات القانونية وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/02/23