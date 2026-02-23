داليا مصطفى: طلاقي من شريف سلامة غيرني للأبد

في أول تصريح لها حول أزمة طلاقها، قالت الفنانة المصرية داليا مصطفى أن طلاقها من الفنان شريف سلامة غيرها للأبد.

وأضافت داليا مصطفى خلال تصريحات إذاعية أمس الأحد:”طلاقي غير نظرتي للحياة وغيرني وجعلني أفهم الكثير من الأشياء وأصبحت أتعامل مع الناس بشكل مختلف وأصبح لدي وعي”.

كما اعتبرت الفنانة أن طلاقها بمثابة “درس”، وأضافت:”أنا بحمد ربنا عليه لأني مقتنعة إن كل صدمة البني آدم بيتعرض لها بيكون فيها هدف أسمى بكتير قدام.. فالحمد لله وشكراً على كل حاجة حصلت”.

“مقربون سقطوا من حساباتي”

وقالت داليا إن الأزمة “الأكبر في حياتها” كشفت لها معادن الناس من حولها، حيث تجاهلها بعض المقربين منها قائلة:”اختفوا ولا حتى مكالمة يسألوا عني واحنا عشرة عمر وسقطوا من حساباتي”، فيما كشفت عن الفنانين الذين وقفوا بجوارها خلال أزمتها على رأسهم أحمد السقا، ومحمد هنيدي، ومصطفى شعبان.

وأضافت:”السنة دي أنا شفت اللي ماشفتوش في حياتي.. زي ما يكون ربنا بينورلك حاجات في حياتك وأنا مقنعة أنه كله خير”.

وقبل أيام، بعد أقل من شهرين من انفصالها رسمياً عن زوجها شريف سلامة، كشفت الفنانة داليا مصطفى عن رغبتها في الزواج مرة أخرى، ولكن بشرط العثور على الشخص المناسب.

وقالت داليا خلال حديثها في إحدى الندوات الفنية، إنها تفكر بالزواج مرة ثانية، مبينة إنها تؤمن بأن كل شيء “بإذن ربنا”، مشيرة إلى أن أهم ما تبحث عنه في شريك حياتها هو الشعور بالأمان والاستقرار النفسي.

أزمة نفسية.. ونية الزواج مرة أخرى

كما أضافت أنها تحلم بعلاقة حقيقية قائمة على المشاركة والدعم، قائلة: “نفسي نعجز مع بعض لحد آخر يوم في عمري”.

وقالت الفنانة إنها تفضل الرجل الرومانسي الذي يجيد مفاجأتها ويشاركها السفر وصنع اللحظات المميزة، مشيرة إلى أن التفاصيل الصغيرة تشكل سر استمرار أي علاقة ناجحة.

كذلك، كشفت داليا مصطفى عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، مؤكدة أنها لجأت إلى طبيب نفسي بعد تعرضها لعدد من الصدمات القاسية التي أثرت بشكل كبير على حالتها النفسية.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، انفصل الفنان المصري شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، رسمياً، بعد زواج دام 21 عاماً وأسفر عن طفلين.

العربيه نت