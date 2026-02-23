الجزائر تعلن اكتشاف كنز أثري يضم أكثر من 10 آلاف قطعة نقدية تعود للعصر الروماني

أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية اكتشاف ومصادرة كنز نقدي ثمين يضم حوالي 10 آلاف و200 قطعة نقدية برونزية، تعود إلى الفترة الرومانية (القرن الرابع ميلادي).

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم العثور أيضا على 3 ممتلكات ثقافية أخرى لا تزال قيد الدراسة والتحديد العلمي، في عملية أمنية تندرج في إطار السياسة الوطنية لحماية الممتلكات الثقافية من المساس والتداول غير المشروع.

وتقدمت وزيرة الثقافة والفنون بـ”فائق عبارات الشكر والتقدير” إلى فرقة الأبحاث بالدرك الوطني بولاية عين الدفلى، مشيدة بـ”الاحترافية العالية والجاهزية الدائمة” التي أظهرتها، ودورها المحوري في حماية التراث الثقافي الوطني.

وجددت الوزارة التزامها الثابت بمواصلة جهود صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات الأمنية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.

روسيا اليوم