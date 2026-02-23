شاهد بالصورة والفيديو.. “عمو عاطف” يظهر وهو ملتصق بالمودل آية أفرو والأخيرة تشكوه للجمهور: (خرب سوقي)

أثار مقطع فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضجة واسعة وصاحبته تعليقاته ساخرة من الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر نجم السوشيال ميديا عاطف, الشهير باسم “عمو عاطف”, واقفاً بجوار صديقته المودل الشهيرة آية أفرو.

“عمو عاطف”, وآية أفرو, ظهرا في فعالية بالمملكة العربية السعودية, خلال إعلان قاما بتصويره لإحدى الشركات بالمملكة وسط حضور كبير من المواطنين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ركز المتابعون على محاولة “عمو عاطف”, التقرب والالتصاق بالمودل الشهيرة في أكثر من لقطة وهو ما عرضه لإنتقادات وسخرية الجمهور.

المودل الشهيرة شكت في حديثها من الظهور المتكرر لصديقها “عمو عاطف”, في الإعلانات التجارية وقالت ممازحة: (بشتغل اكتر مني وخرب سوقي).

محمد عثمان _ النيلين