شاهد بالصور.. حرب السوشيال ميديا تتواصل.. القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تسخر من الناشطة رانيا الخضر وتنشر صورة لها من دون “فلتر” وتهاجمها: (نعم لدعم النساء لا لدعم الغش والنفاق)

تواصلت حرب السوشيال ميديا السودانية, وانتقلت من المطربات ونجمات التيك توك إلى الناشطات وخبيرات التجميل المعروفات في المجتمع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اندلعت حرب سخرية جديدة على السوشيال ميديا بطلاتها القيادية بالحرية والتغيير, حنان حسن, والناشطة وصاحبة مراكز التجميل رانيا الخضر.

حنان حسن, بدأت الحرب بتدوينة سخرت فيها من الناشطة الشهيرة باسم رانيا أربجي, وذلك عبر تدوينة قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت حنان حسن, تدوينة أرفقت معها صورتين لرانيا الخضر, وزعمت في الصور أن صاحبة محلات منتجات التجميل والبشرة تستخدم صور بإستخدام “الفلتر” للترويج لمنتجاتها واستدلت بصورة لرانيا, من غير “فلتر”.

وكتبت القيادية بالحرية والتغيير: (نعم لدعم النساء لا لدعم الغش والنفاق.. رانيا بتبيع منتج للنساء يعني بدفعن قروش مقابل المنتج دا والاخطر بستخدمنه على بشرتهن.).

زتابعت: (رانيا ف إعلانها بتقول العاوزة الوش نضر تمشي لرانيا الخضر لكن بتنزل ليهم صور بفلتر او Ai فالواحدة بتنخدع وتمشي للمنتج حقها..وراجح انه بشرتها تبوظ او ما تحصل على نتيجة مقابل القروش الكتيرة الدفعتها.).

وختمت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (نزلي صورك من غير فلتر وغش..وبعداك مخيرات يشترن ولا لا دا تدليس وغبن فاحش..وفيه ضرر للناس.. ودا حرام).

