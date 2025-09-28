منوعاتمدارات

شاهد.. في أول فيديو بعد قرار فصلها من الإتحاد.. الفنانة عشة الجبل تتغنى باسم “الحواتة” في بورتسودان

2025/09/28
عشة الجبل نيولوك2

عادت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل عشة الجبل, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد قرار إتحاد المهن الموسيقية, بفصلها من الإنتساب للإتحاد.

وكان إتحاد المهن الموسيقية, برئاسة الفنان نجم الدين الفاضل, كان قد اتخذ القرار بعد الخلاف الذي اشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين المطربة وزميلتها هبة جبرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجبلية, ظهرت في مقطع فيديو حديث من مدينة بورتسودان, وهي تدندن بأغنية رددت فيها اسم جمهور الفنان الراحل محمود عبد العزيز, المعروفين باسم “الحواتة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

