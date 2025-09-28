• البلطجي فكي منقة بهيئة السبحانية … يسبح بحمد اسرة آل دقلو .

• محمد الفكي بدر جعيزي ” نسخة صمود الرديئة ” يحاول أن يعيد نفسه إلى واجهة السلطة عبر بندقية المليشيا، متجاهلًا حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوداني.

• الأخطر من ذلك أن فكي منقة يبرر هذا مسار التنكيل بخصومه ، بل ويتباهى بخطاب هابط يعكس حالة من التردي الأخلاقي والسياسي، في احد تجلياته قال انه طارد على كرتي حتى بانت حاجاته ” لا ندري ؛ ماذا يقصد تحديدا بحاجاته ” …؟

لكن الحقيقة أن لا علي كرتي ولا البرهان يملكان قرار عودته أو عودة أمثاله ؛ القرار للشعب السوداني الذي خبر هذه الوجوه ويدرك حجم مسؤوليتها في الأزمة.

ومن يراهن على المليشيا أو أي حماية خارجية لن يجد سوى الرفض والمقاومة الشعبية، فالسودان لا يستعاد او يستتبع عبر البندقية، بل عبر مشروع وطني جامع يحترم إرادة الناس.

لن يستيطع فكي منقة وسلك وعرمان ابواق الجناح السياسي للمليشيا ان يعودوا الى السودان والنزول الى الشارع لن يرحمهم الشعب السوداني ولو عادوا تحت حماية المارينز دعك من المليشيا المنهارة .

✍️ بشير يعقوب

#السودان #حرب_السودان