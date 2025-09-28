(عملت ليه كمين، جرا مني، لمن أرجع الحكم حاسكو تاني.. القاضي الفلاني انتظرني، أنا راجع ليك تاني.. نحن شطار عشان بنعرف نتعامل مع الغرب)😳

هلوسة ود الفكي في قناة الجزيرة تجسد طفولة سياسية ساذجة، ومراهقة صبيانية طائشة تكشف قصورا في الفهم وعجزا عن استيعاب الواقع.

وكما أن التخلف العقلي يعرف بضعف القدرة على الاستيعاب والتعلم والتكيف مع متطلبات الحياة، فإن التخلف السياسي يتجلى في الإصرار على إعادة إنتاج الأخطاء نفسها دون امتلاك القدرة على المراجعة أو التصحيح، وكأن الزمن لا يعلم،والتجارب لا تثمر والواقع لا يفرض منطقه

.

والخلاصة:

من يظن السياسة لعبة شفع (سك سك) وكمائن صبيان في ليلة قمرية، لا يختلف كثيرا عمن يحاول قيادة مركب مثقوب بلا مجاديف في بحر هائج، النتيجة واحدة: غرق أكيد.

ضياء الدين بلال