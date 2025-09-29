شاهد بالفيديو.. بعد أن وصفه بشيخ “الكمشة”.. شيخ الأمين يرد بقوة على “الإنصرافي”: (انت سندوتش ما عندك لكن عندك سب الدين والإساءات والسفيه نبذ الباشا)

اشتعلت حرب تصريحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ولكن هذه المرة بين شخصيتين شهيرتين في المجتمع السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر الشيخ المعروف الأمين عمر الأمين, وسط حيرانه متحدثاً عن السخرية التي تعرض لها مؤخراً من الناشط الشهير “الإنصرافي”.

وكان “صرفة”, قد وصف شيخ الأمين, بشيخ “الكمشة” وذلك بعد ظهوره وهو يشرف بنفسه على “التكية” الخاصة به والتي خصصها طيلة فترة الحرب لإطعام المحتاجين.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رد شيخ الأمين, على “الإنصرافي”, بعبارات قوية وقال: (انت سندوتش ما عندك لكن عندك سب الدين والإساءات والسفيه نبذ الباشا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين