شاهد بالفيديو.. كورال مصري يغني الأغنية السودانية الشهيرة “كدة كدة يا التريلا” بطريقة مدهشة وموقع مصري يكشف قصة الأغنية وتفاصيلها

لفت كورال مصري, أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مصر, وذلك بعد ظهوره في إحدى بروفاته الموسيقية لإحدى حفلاتهم الغنائية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغنى كورال “هارموني عربي”, بأغنية الفلكور السودانية, الشهيرة “كدة كدة يا التريلا” بطريقة أدهشت الجمهور والمتابعين.

ووفقاً لما نشر موقع “مصراوي”, فإن الأغنية التي بدأت شهرتها في التسعينيات ليست نوبية بل سودانية، وسبق أن قدمها فنانون كثير، منهم النوبي الراحل عبدالرزاق فيكا والمغربية شذى حسون.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, وبالعودة لمعاني الأغنية نجد أن “التريلا” هي القاطرة الضخمة، وأطلق عليها بالموروث الشعبي السوداني “قوندران”؛ نسبة لشركة الشحن والنقل العالمية “جوندراند_GONDRAND”، التي بدأت في نشر مركباتها بالسودان في نهاية الخمسينيات.

أما التريلّا (التريلة) فهو التحريف للاسم الإنجليزي للمقطورة “Trailer”بمختلف أشكالها ووظائفها وأغراضها، وأخذ من اللفظ على أنها مؤنث. والطريف أن الأغنية التي بدأت قصتها في نهاية التسعينيات بالمداعبة للفتيات ذوات الوزن الثقيل أصبحت فيما بعد خاضعة للتعديل والإضافة لكلماتها، بل تحولت أسلوبا لمشاغبة كل شاب يشاهد في شارع جانبي أو حديقة عامة بصحبته

فتاة، وتصفه بأنه (قندران قاطر تريلة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين