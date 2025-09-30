إبراهيم عثمان يكتب: أكثر من مجرد حليف!

*شريف محمد عثمان: (ود الفكي ما قال داير تحالف مع الدعم السريع، ما قال الكلام دا)*

١. *في الحقيقة ود الفكي (قال داير تحالف)، بل أضاف أيضاً دعوته لتحالف الجيش مع الميليشيا، ولتحالف بقية ما يسميه “قوى الثورة” مع الميليشيا. فود الفكي ليس مجرد حليف للميليشيا، او داعية لتحالف فريقه معها، بل وكيل دعائي للميليشيا ومسوق تحالفات!*

٢. *يعلم شريف أن نفيه كاذب، ولهذا لم يذكر قول الفكي بحرفه ليقنع الناس بأنه ليس دعوةً للتحالف مع الميليشيا، وأيضاً لم يقم بتفسير وتوضيح خلوه من دعوة التحالف الجماعي!*

٣. *تكشف حاجة شريف للنفي عن علمه بأن الميليشيا مرفوضة شعبياً، وبأن قول ود الفكي فضيحة، وليس كلاماً جيداً يمكن الدفاع عنه، وليس مجرد كلام عادي يمكن تجاوزه!*

*النفي هو محاولة للتملص من قبح التحالف مع الميليشيا، وقبح الدعوة إلى توسيعه. لكن القبحان بقيا كما هما، وأضاف شريف إليهما قبح النفي الكاذب!*

إبراهيم عثمان