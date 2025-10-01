شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تشكو: (راجلي كان مبسوط و”ينطط” في الصالة ليلة الفرح وعندما ذهبنا للشقة طلع “تمبرلي” و “عوير”)

أثارت عروس سودانية, ضجة إسفيرية واسعة وذلك خلال سردها للصدمة القوية التي تعرضت لها في ليلة زفافها من عريسها, الذي تزوجه دون سابق معرفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العروس سردت قصتها في بث مباشر عبر إحدى منصات الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله.

وقالت العروس في قصتها التي أثارت تعاطف البعض وعرضتها للإنتقادات من البعض الآخر بسبب جراءتها في سرد أسرارها الزوجية وفقاً لتعليقات المتابعين, أنها تعرضت لصدمة كبيرة من العريس.

القصة بدأت وفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من صاحبتها بزواجها عن طريق الترشيح حيث لم يسبق لها التعرف على زوجها إلا بعد عقد القران.

وذكرت العروس بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن العريس كان مبسوط و “ينطط”, في صالة الفرح على حد تعبيرها, وحرص على التقاط الصور التذكارية.

وأضافت: بعد ذهابنا للشقة تفاجأت بتصرفاته الغريبة التي تدل على أنه “عوير”, لتقاطعها الناشطة ماما كوكي “طلع تمبرلي”.

وختمت العروس قصتها التي رصدها محرر موقع النيلين, أنها بعد فشل زوجها طلبت منه الطلاق بعد أيام قليلة من الزواج, للتفاجأ به يوافق على طلبها ويطلقها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين