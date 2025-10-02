الإمارات تدخل موسوعة “غينيس” بأغلى فستان ذهبي في العالم

كشفت شركة “رميزان” الإماراتية للمجوهرات، خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أغلى فستان مصنوع من الذهب الخالص على مستوى العالم، مسجلةً بذلك إنجازًا جديدًا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح مدير التسويق في “رميزان”، محمد ذهيبان، أن “تصميم الفستان تطلب أكثر من 900 ساعة عمل متواصلة، أنجزها نخبة من حرفيي الشركة”، مشيرًا إلى أن “وزن الفستان تجاوز 10 كيلوغرامات من الذهب عيار 21، وبلغت قيمته 4.6 مليون درهم إماراتي”.

وأضاف ذهيبان: “هذا الإنجاز يعكس قدرة الشركات العربية، والإماراتية منها على وجه الخصوص، على منافسة أبرز العلامات العالمية والتفوق عليها في مجال صناعة الذهب والمجوهرات”، مؤكدًا أن “الابتكار والحرفية المحلية باتت تضاهي المعايير الدولية في الفخامة والجودة”.



وقد منحت موسوعة “غينيس” شركة “رميزان” شهادة رسمية تؤكد تسجيل الفستان كأغلى فستان ذهبي في العالم، ليشكل هذا الإنجاز محطة بارزة في تاريخ صناعة المجوهرات الفاخرة.

يذكر أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يقام مرتين سنويًا في مركز إكسبو الشارقة، ويعد منصة رائدة لعشاق الفخامة، حيث يجمع نخبة من العارضين والمصممين من أكثر من 50 دولة، ويعرض أحدث الابتكارات في عالم الذهب، الألماس، الأحجار الكريمة، والساعات الفاخرة.

وكالة سبوتنيك