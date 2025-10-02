شاهد بالفيديو.. “كيكل” يفضح “خالد سلك” ويتوعد بنشر محادثات بينهما: (إتصل بي “أب سفة” من هاتف خال حميدتي عندما دخلت من الدعم السريع الجزيرة وبارك لي الإنتصار وطلب مني هذا الطلب!!)

فجر قائد قوات درع السودان, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد كيكل, مفاجأت كبيرة في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رد “كيكل”, خلال لقاء له على تصريحات القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف, التي تحدث فيها عنه في إحدى اللقاءات.

وقال قائد درع السودان, أن خالد سلك, والذي وصفه بأب سفة, اتصل به بعد دخوله مع قوات الدعم السريع, لولاية الجزيرة مباركاً له الإنتصار.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد أكد “كيكل”, أن “سلك” اتصل به من هاتف صالح عيسى, وهو خال قائد الدعم السريع “حميدتي”, وطلب مني تأمين مسقط رأسه مدينة “فداسي”, وبالفعل أرسلت قوات لتأمين المدينة من “الشفشافة”, كما طلب مني.

وتوعد قائد درع السودان, أبو عاقلة كيكل, بنشر محادثات وتسجيلات صوتية دارت بينه وبين القيادي بالحرية والتغيير, في الوقت المناسب.

