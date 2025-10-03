هل سبق لسلك اتهام كيكل بالإجرام قبل أن يهجر المليشيا؟

يكفينا من بيان خالد عمر يوسف (سلك) اعترافه الضمني بأن المليشيا أجرمت وقتلت إنسان الجزيرة وأذلت كرامته ونهبت ماله وهتكت عرضه وهو تصريح أتى متأخراً عن موعده الصحيح قرابة العامين.. ونسأل: هل سبق لخالد سلك أن أدان إجرام المليشيا في حق مواطني ولاية الجزيرة بهذه العبارات الصريحة والحادة قبل أن يتعرض له كيكل بتصريحه الأخير؟ هل قرأتم أي نقد أو هجوم لسلك على كيكل قبل أن يتحدث مؤخراً عن تهنئته له بدخول المليشيا إلى مدني؟ وهل سبق لسلك اتهام كيكل بالإجرام قبل أن يهجر المليشيا وينحاز إلى الجيش؟ هل يجرؤ خالد سلك على نسب الجرائم التي ذكرها إلى المليشيا مباشرةً وإدانتها عليها بدلاً من نسبها لقوات كيكل وحده.. علماً أن المليشيا ما زالت ترتكب مثلها وأسوأ حتى اللحظة؟ لماذا لم يتحدث خالد سلك عن إجرام كيكل وقتله لأهالي الجزيرة عندما كان كيكل منضوياً تحت لواء المليشيا الإرهابية المجرمة؟ ختاماً نسأل: ألا يحوي رد خالد سلك على كيكل (خطاب كراهية) عنيف العبارات.. تستنكره (صمود) وتشجبه وترفض استخدامه حتى ضد المليشيا نفسها مهما أجرمت وأوغلت في الإجرام؟

مزمل أبو القاسم

