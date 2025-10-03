في شأن ام كعوكات!!

ما تعرض له السودانيين في المناطق التى دخلها جنجويد الدعم السريع يجعل فكرة التصالح معهم مستقبلا مستحيلة هم والمرتزقة من جنوب السودان وإثيوبيا والاخيرون هؤلاء لما فعلوه في الخرطوم وناسها

لا تصالح ولا تسامح بل عزل اجتماعي كامل وان دعت ضرورات الأحداث الى مفاوضات بل والى إتفاق بين الجيش وبقايا جنجويد الدعم السريع من مقاتلين وسياسيين!

إن جنجويد الدعم السريع محل رفض الشعب السوداني وكراهية الشعب السوداني وعزل الشعب السوداني وان تفاوضوا مع القوة والسلطة القائمة!

إن ما حدث للنساء يكفى أن نقول لا وما يحدث للأسرى يكفى أن نقول لا وما حدث لكل الناس ولا يزال يكفى أن نقول لا

إن استمر القتال فهي الحرب المفروضة علينا وان اضطررنا للتفاوض والتسوية فهذا لا يعني القبول الاجتماعي بأية حال من الأحوال

قد تحملني على الحرب لمواجهتك عسكريا أو تضطرني للتفاوض معك سياسيا لوقف القتال لكنك لن تجبرني على قبولك اجتماعيا -ابدا-!



بكري المدنى