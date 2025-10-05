شاهد بالصورة.. “سيلفي” لعرسان الموسم “العربي ولينا” يخطف الأضواء على مواقع التواصل وينال إعجاب الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة حظيت بتفاعل واسع ونال إعجاب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي حظيت بآلاف الإعجابات جمعت عرسان الموسم, المذيع أحمد العربي, ومدير مكتب قناتي العربية, والحدث, بالسودان, الصحفية لينا يعقوب.

الجدير بالذكر أن العربي, ولينا, فاجأ الجميع بإعلان خبر خطوبتهما الجمعة الماضية, لتنهال التهانئ والتبريكات عليهما من أهل الصحافة والإعلام, الذين حولوا المناسبة لترند على السوشيال ميديا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين