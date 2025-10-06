تركي آل الشيخ: موسم الرياض استقطب 20 مليون زائر من 135 دولة وانطلاق النسخة الجديدة الجمعة المقبلة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن موسم الرياض استقطب في نسخته الماضية أكثر من 20 مليون زائر من 135 دولة.

وأشار آل الشيخ إلى أن النسخة الجديدة من الموسم ستنطلق الجمعة المقبل، 10 أكتوبر الجاري، عبر مسيرة ضخمة تنطلق من بوليفارد وورلد، وسط فعاليات افتتاحية ستكون مجانية بالكامل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حكومي عقد في الرياض استعرض خلاله آل الشيخ أبرز ملامح “موسم الرياض 2025″، مؤكدا أن النسخة الجديدة ستركز بشكل أكبر على دعم المحتوى المحلي، مع توسيع نطاق الفعاليات والمسابقات والمعارض.

وكشف آل الشيخ أن الموسم لهذا العام سيتضمن 11 منطقة ترفيهية، و15 بطولة عالمية، إضافة إلى 34 معرضا ومهرجانا فنيا وثقافيا، مؤكدا مشاركة أكثر من 2100 شركة، 95% منها شركات سعودية في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة الترفيه.

وأضاف أن الموسم سيقدم فعاليات متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، مع مراعاة تنوع الذائقة ومستويات الدخل، لجعل الرياض وجهة ترفيهية رائدة إقليميا وعالميا.

وانطلق موسم الرياض لأول مرة في عام 2019، كأحد أبرز مواسم السعودية الترفيهية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، بهدف تنمية قطاع الترفيه وتنويع الاقتصاد.

وقد تحول الحدث منذ إطلاقه إلى منصة عالمية تجمع بين العروض الفنية والفعاليات الرياضية والمعارض العالمية وجذب ملايين الزوار سنويا من داخل المملكة وخارجها، ما ساهم في تعزيز السياحة الداخلية وتحفيز الاستثمار في قطاع الترفيه.

المصدر: وسائل إعلام سعودية+RT