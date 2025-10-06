شاهد بالصور.. الحسناء السودانية “لوشي” تعود لإكتساح السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة واللوايشة يتغزلون: (قطعة من القمر تبارك الله)

عادت الإعلامية والمودل ونجمة السوشيال ميديا الأشهر في السودان, آلاء المبارك, لتصدر “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, قامت بنشر صور حديثة عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نجمة قناة “سودانية 24”, ظهرت بإطلالة وصفت بالمثيرة عرضتها لموجة من السخرية والانتقادات من البعض بينما كان متابعيها المعروفين باسم “اللوايشة”, حاضرين للدفاع عنها والتغزل فيها, وكتب أحدهم متغزلاً: (قطعة من القمر تبارك الله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين