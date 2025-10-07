هبة قطب ترد على جدل حفل زفاف ابنتها: «نفسنة وتنظير.. وكل واحد بينضح بما فيه»

علقت الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية، على الانتقادات التي طالت حفل زفاف ابنتها دينا هشام، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية».

وقالت قطب: «قريت كلام وحش كتير على فرح بنتي، بس بشوف إن دي طريقتهم في التهنئة، كل الناس عايزة تقول ألف مبروك، بس كل

واحد بينضح بما فيه، ممكن واحدة كانت نفسها تفرح كده بس مثلًا اتكبتت جوزها زغرلها، أو أبوها نغزها».

ورد عليها عمرو أديب متسائلًا: «فيه نفسنة يعني كمان؟»، لتجيبه قطب: «ممكن جدًا والله، ده احتمال بجد، فيه مثلًا حد تاني عايز ينظّر».

وجاء رد هبة قطب بعد موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات التي وُجهت إلى ابنتها عقب انتشار فيديوهات من حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الزفاف يتحول إلى مادة للجدل بين مستخدمي السوشيال ميديا، ودفع والدتها هبة قطب للخروج عن صمتها والرد.

المصري اليوم