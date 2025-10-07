شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو بعد افتتاح محلها الجديد: (أنا أول سودانية اسمها يتعلق ف شارع جامعة الدول العربية المهندسين واسم السودان شرف بالنسبه لي)

نشرت سيدة الأعمال السودانية, المعروفة هبة كايرو, مقطع فيديو عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي نشرته سيدة الأعمال أظهر محلها الجديد الذي قامت بافتتاحه بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتبت هبة كايرو, متفاخرة بنفسها: (أول سودانية اسمها يتعلق ف شارع جامعة الدول العربية المهندسين واسم السودان شرف بالنسبه لي).

وتابعت بحسب ما قنل عنها محرر موقع النيلين: (ع فكرة كنت بشوف فندق النبيلة كايرو ف جامعة الدول واتمنيت من ربنا اسمي اختو ف الشارع ده وقد كان ربك رب قلوب والاعمال بالنيات).

