شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان المصري حمادة هلال يغني في حفل الزاوج الأسطوري لرجل الأعمال السوداني “الخندقاوي” والعريس يتفاعل في الرقص على أنغام أغنيته (وبحس معاك إن أنا في السماء)

2025/10/07
واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقاطع فيديو من حفل الزواج الأسطوري لرجل الأعمال السوداني, “حسن الخندقاوي”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة, شاك فيه عدد من المطربين المعروفين في السودان, ومصر.

حيث تغنى في الفرح الفنان كمال ترباس, والفنانة ندى القلعة, والفنان محمد بشير, إضافة لنخبة من المطربين السودانيين, المتواجدين بالقاهرة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن مفاجأة الزفاف كانت الفنان المصري الشهير حمادة هلال, الذي شارك في الغناء في حفل الزفاف.

حيث تغنى المطرب المصري, الشهير بعدد من أغنياته المعروفة, وظهر العريس متفاعلاً مع حمادة هلال, في الرقص على أنغام أغنيته الشهيرة (وبحس معاك إن أنا في السماء).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

