هيئة الدواء تحذر من استخدام موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية

أكدت هيئة الدواء المصرية أن موانع الحمل الهرمونية تعد من الوسائل الفعالة والشائعة لتنظيم النسل، إلا أنه يجب استخدامها تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي المختص، نظراً لما قد يصاحبها من أعراض جانبية وتأثيرات تختلف من سيدة لأخرى.

وتوضح الهيئة أن موانع الحمل الهرمونية تعمل على منع عملية التبويض أو إحداث تغييرات في بطانة الرحم وعنق الرحم مما يمنع حدوث الحمل، وتشمل هذه الوسائل:

الأقراص اليومية، الحقن، اللصقات الجلدية، الحلقات المهبلية، وبعض أنواع الغرسات تحت الجلد.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستخدام غير المنضبط لتلك الوسائل قد يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض الجانبية مثل الصداع المتكرر أو الصداع النصفي، التقلبات المزاجية أو تغيرات في الحالة النفسية، احتقان أو ألم في الثدي، تغير في نمط الدورة الشهرية أو انقطاعها المؤقت، زيادة بسيطة في الوزن لدى بعض الحالات، احتمالية نادرة لحدوث جلطات دموية، خاصة لدى السيدات المدخنات أو المصابات بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو اضطرابات تخثر الدم.

وتؤكد الهيئة، ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في استخدام موانع الحمل الهرمونية، خصوصاً إذا كانت السيدة تتناول أي أدوية أخرى لعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط أو السكر أو أمراض الكبد أو اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك لتجنب أي تفاعلات دوائية غير مرغوبة قد تؤثر على فعالية العلاج أو تزيد من آثاره الجانبية.

كما تشدد الهيئة على أهمية الالتزام بالجرعات المقررة وطريقة الاستخدام الصحيحة، وعدم التوقف المفاجئ عن الدواء دون استشارة الطبيب، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أعراض غير طبيعية قد تظهر أثناء الاستخدام من خلال منظومة اليقظة الدوائية بهيئة الدواء المصرية عبر موقعها الإلكتروني أو الخط الساخن ١٥٣٠١.

وتجدد هيئة الدواء المصرية التزامها الكامل بمتابعة سلامة جميع المستحضرات الصيدلية المتداولة في السوق المصري، وتؤكد استمرار جهودها في رفع الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن للدواء حفاظاً على صحة المواطن المصري وسلامته.

بوابة الشروق