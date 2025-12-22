انطلاقة جديدة لمفهوم العلاج الطبيعي المتقدم في السعودية

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تم الإعلان رسميًا عن افتتاح الصرح العلاجي الأول من نوعه في المملكة وفي مدينة الرياض متخصص في تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي وفق أعلى المعايير العالمية.

ويتميز «فيزيووِيل» بتوظيف أحدث التقنيات الطبية، واعتماد منهجيات تأهيل عالمية وموثوقة، إلى جانب فلسفة علاجية تتمحور حول المريض، بهدف إعادة تعريف جودة وفعالية خدمات العلاج الطبيعي، وتقديم تجربة علاجية متكاملة ترتقي بتوقعات المستفيدين وتسهم في تحسين جودة حياتهم.

كما تم تصميم المركز العلاجي التأهيلي لخدمة شريحة كبيرة من المحتاجين لإعادة تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي، علاج الإصابات الرياضية، علاج الآلام المزمنة، علاج مشكلات المخ والاعصاب وما بعد الجلطات، العلاج الطبيعي لصحة المرأة، العلاج الطبيعي للجروح المزمنة وما بعد الحروق ورعاية ما بعد العمليات الجراحية. وتضم منشأة المركز أجهزة تشخيص وعلاج حديثة، بإشراف فريق طبي رفيع المستوى يمتلك خبرات في منظومات رعاية صحية عالمية رائدة.

كباكورة مراحل استراتيجية ضمن خطة نمو طموحة تمتد خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تستهدف التوسع في المدن الرئيسة داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أسواق مختارة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وضمن هذه الرؤية المستقبلية، تعمل «فيزيووِيل» على تطوير منظومة علاجية رقمية متكاملة تشمل إطلاق خدمات التطبيب عن بُعد، وتبني حلول تقييم متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إدخال أجهزة تأهيل متطورة مثل أجهزة الجري المضادة للجاذبية وأنظمة ذكية لرصد وتحليل الحركة، بما يواكب الطلب المتنامي على التقنيات الصحية الحديثة، ويتناغم مع مسار التحول الرقمي وتحديث القطاع الصحي في المملكة.

ويتماشى إطلاق فيزيووِيل مع أهداف المملكة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الخدمات الصحية، وتعزيز نتائج المرضى، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأهيل، وذلك ضمن برنامج تحول القطاع الصحي في إطار رؤية السعودية 2030. ويرتكز الإطار العلاجي المعتمد على منهجيات قائمة على الأدلة العلمية لدعم الرعاية الوقائية وتحسين التعافي على المدى الطويل، مع التركيز على تخصصات تشمل جراحة العظام، التأهيل الرياضي، العلاج الطبيعي بعد العمليات الجراحية، وعلاج الأمراض المزمنة.

ومن جانبه علق الدكتور كمال سنوسي، الرئيس التنفيذي لفيزيووِيل على الافتتاح، قائلا:“ بداية التزام طويل الأمد للارتقاء بنتائج التأهيل الطبي في المملكة العربية السعودية لتُرسّخ موقعها الريادي في مستقبل الرعاية الصحية، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة من خلال تقديم رعاية تأهيلية متخصصة تعتمد على التكنولوجيا، قائمة على العلم، محورها الإنسان، وتركّز على جودة التجربة العلاجية وسهولة الوصول لها.”

وأضاف “سنوسي”: “تعمل الشركة على فتح قنوات تعاون مع المستشفيات، شبكات التأمين، الاندية الرياضية الاحترافية، ومبادرات الصحة المهنية للشركات”.

والجدير بالذكر أن خدمات العلاج الطبيعي في المملكة نموًا سنويًا يُقدّر بنحو 10–12%، مدفوعًا بتوسع تغطية التأمين، ارتفاع أمراض نمط الحياة، وزيادة الاستثمارات في الرياضة والنشاط البدني ضمن رؤية 2030. وتستقبل العيادة المرضى ستة أيام في الأسبوع من الساعة 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً، وتقدم خدمات الاستشارات الطبية، وضع الخطط العلاجية، والمتابعة المستمرة من خلال نهج رعاية تكاملية.

جريدة الرياض