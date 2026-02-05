بينها الحساسية.. أسباب الشعور بألم فى العين عند الرمش

أحيانا قد نشعر بألم فى العين عند الرمش، وقد يحدث ذلك بسبب وجود التهابات العين، أو جفاف العين، أو الحساسية، أو خدوش القرنية، أو أسباب أخرى.في أغلب الأحيان يزول الألم تلقائيًا مع العناية المنزلية، مع ذلك، تتطلب بعض أسباب ألم العين فحصًا طبيًا وقد تستدعي عناية فورية، بحسب موقع “Very well health”.

الأسباب المختلفة للشعور بالألم فى العين عند الرمش

ألم العين الناتج عن الالتهاب أو التهيج

قد يكون سبب ألم العين عند الرمش هو الالتهاب أو التهيج، والذى يحدث عندما يفرز الجسم مواد كيميائية تحفز استجابة مناعية لمكافحة العدوى أو شفاء الأنسجة التالفة، و تشمل الأعراض الحرارة والألم والاحمرار والتورم.

التهاب الملتحمة التحسسي

في حالة التهاب الملتحمة التحسسي ، تلتهب قبة العين الشفافة نتيجة رد فعل تحسسي، عادةً بسبب الحساسية الموسمية، مسببا حكة واحمرار في العينين، وقد تشعر بألم أو حرقة أو خشونة عند الرمش، وعادةً ما تُصاب كلتا العينين .

التهاب الجفن

تورم والتهاب الجفون، وعند الرمش، قد تشعر وكأن شيئًا ما على سطح عينك، يُعرف هذا الشعور بإحساس وجود جسم غريب، وقد يكون مؤلمًا .

جفاف العين

إذا كنت تعاني من جفاف العين ، فقد يكون غشاء الدموع السائل الذي يرطب سطح العين مفقودًا أو غير كافٍ، و مع كل طرفة عين، قد تشعر وكأن شيئًا ما عالق في عينيك، وقد تشعر أيضًا بحكة أو حرقة أو لسعة، وحساسية للضوء.

التهاب القزحية

التهاب القزحية هو التهاب يصيب الجزء الملون من العين (القزحية)، وقد يؤدي ذلك إلى ألم في العين، وصداع، وحساسية للضوء، وضعف في الرؤية. وقد يكون السبب إصابة، أو عدوى، أو مرض مناعي ذاتي.

ألم في العين نتيجة إصابة

قد تُسبب إصابات العين ألمًا عند الرمش، في حال تعرضك لإصابة خطيرة في العين، اطلب المساعدة الطبية فورًا.

الحروق الكيميائية

تشمل المواد الكيميائية الصلبة أو السائلة أو الغازية التي قد تسبب حروقًا كيميائية المنظفات المنزلية، وحمض البطاريات، والمبيض، والأسمدة، ويُسبب الحرق الكيميائي تلفًا في العين. وبمجرد تلف سطح العين، يُصبح أي تحريك للجفن مؤلمًا.

خدوش القرنية

السحج القرني هو خدش يصيب الجزء الشفاف الأمامي من العين (القرنية) ، وقد يسبب ألمًا عند الرمش.

التهاب الملتحمة

في حالة التهاب الملتحمة (العين الوردية) ، تصبح بطانة الجفون متورمة وحمراء. وقد تشعر بألم في العين مع كل طرفة عين، وعادةً ما يكون سبب التهاب الملتحمة عدوى فيروسية أو بكتيرية . كما يمكن أن يكون سببه الحساسية أو المهيجات البيئية مثل تلوث الهواء أو المواد الكيميائية الموجودة في مياه المسابح.

علاج ألم العين عند الرمش

يعتمد علاج الم العين على المرض المسبب له، وقد يشمل ذلك عدة خيارات:

-كمادات المياه الدافئة على العين

-القطرات المرطبة للعين

-القطرات المضادة للهيستامين

– المضادات الحيوية

متى يجب زيارة مقدم الرعاية الصحية؟

رغم إمكانية السيطرة على بعض الحالات التي تُسبب ألمًا أثناء الرمش بالإسعافات الأولية البسيطة، مثل غسل العين بمياه جارية، إلا أن بعض الأعراض قد تستدعى زيارة الطبيب فورا، وهى:

-ألم شديد ومفاجئ في العين

-رؤية الهالات المحيطة بالأضواء

-الرؤية التي تصبح ضبابية أو تضعف

-تورم في العين بدون سبب واضح

-فقدان مفاجئ للبصر

