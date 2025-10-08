شاهد بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. إتحاد المهن الموسيقية بالسودان بقوم بفصل الفنان الكبير جمال فرفور من كشوفاته بسبب تصريحاته النارية وتاريخ الخطاب يثير سخرية الجمهور

فجر إتحاد المهن الموسيقية بالسودانية, مفاجأة من العيار الثقيل بقراره الذي اتخذه بفصل الفنان الشهير جمال مصطفى حسن, الشهير بجمال فرفور, من كشوفات الإتحاد.

وبحسب صورة من خطاب الإتحاد تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, فإن القرار صاحبته ردود أفعال واسعة وأثار غضب جمهور الفنان الشهير.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الخطاب المتداول على السوشيال ميديا, كشف من خلاله إتحاد المهن الموسيقية, الأسباب التي أدت لفصل الفنان.

وقال الإتحاد في خطابه أن الفقرة الثامنة من اللائحة الداخلية لإتحاد المهن الموسيقية المادة “21”, الفقرة “2”, الحالات الموجبة لفصل العضو “ب” الإساءة لسمعة الإتحاد أو أحد أعضائه, تعتبر مفصولاً من كشوفات الإتحاد.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنان جمال فرفور, كان قد أطلق تصريحات نارية هاجم فيها الوسط الفني, قائلاً: (تعاملت مع عدد من المجموعات.. وما لقيت أتفه ولا أوسخ ولا أحقر من الوسط الفني).

من جهة أخرى فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, الخطاب بسخرية واسعة وذلك بعد ظهور خطأ واضح في تاريخ الخطاب الذي جاء بتاريخ 9\10 علماً بأن تاريخ اليوم 8\10, وهو ما دفع البعض للتشكيك في حقيقة الخطاب مؤكدين أنه “مفبرك”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين