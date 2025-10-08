فنانة شهيرة تعلن تضامنها مع الفنان جمال فرفور بعد فصله وتطالب الإتحاد بمراجعة القرار

أعلنت فنانة سودانية, شهيرة تضامنها مع زميلها الفنان جمال مصطفى حسن “فرفور”, وذلك بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه إتحاد المهن الموسيقية بفصله من الإتحاد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلنت الفنانة ميادة قمر الدين, تضامنها مع زميلها كأول فنانة تضامن بعد قرار إتحاد المهن الموسيقية.

ونشرت ملكة الرق, صورة من الخطاب مع تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلنت فيها تضامنها مع فرفور, وكتبت: (كل التضامن مع الفنان جمال فرفور …. أرجو من الاتحاد مراجعه القرار ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين