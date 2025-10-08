الصحفية فاطمة الصادق تهاجم إتحاد المهن الموسيقية بعد قرار فصل الفنان “فرفور”: (ده التربص والحفر ذاتو بيان بالعمل..دايرين ليكم سبب والله مع الولد وعموما فرفور عابر وفنان كبير وما محتاج عضويتكم ذاتو)

عبرت الصحفية السودانية, ومديرة قناة البلد الفضائية, الأستاذة فاطمة الصادق, عن غضبها من القرار المفاجئ الذي إتخذه إتحاد المهن الموسيقية بالسودان, بفصل الفنان جمال فرفور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت فاطمة الصادق, تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, هاجمت من خلالها إتحاد المهن.

وكتبت الصحفة الشهيرة في تديونتها: (ده التربص والحفر القالو فرفور ذاتو بيان بالعمل, اتحادكم ده كان وين والتلوث السمعي مالي البلد والردحي مدور في الميديا بالايام والاسفاف الفني في كل مكان).

وتابعت فاطمة الصادق: (زول طرح ليك مشكلة تشوف ليها حل ولا تفصلوا دايرين ليكم سبب والله مع الولد بس وعملتوها ظاهرة اقلاها كان تعملوا لجنة تحقيق ، ،في زول بفصلوا من اول مخالفة ان ارتقت لوصف مخالفة).

وختمت مديرة قناة البلد الفضائية: (ياخ انتو مستعجلين ع عقوبة الفنان لدرجة التاريخ كاتبنو غلط،،واسم البرنامج كاتبنو غلط وغايتو الله جعلا, عموما فرفور عابر وفنان كبير وما محتاج عضويتكم ذاتو).

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الفنان جمال فرفور, قد أطلق تصريحات نارية عبر برنامج “الكلمة الأخيرة” المذاع عبر قناة البلد الفضائية, هاجم فيها الوسط الفني بقوة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين