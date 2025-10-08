منوعاتمدارات

شاهد بالفيديو.. استعرضت “بطنها” داخل “الكوافير” الخاص بها.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو تفقد أعصابها وتتوقف عن تسريح شعرها بسبب فتاة سخرت من “كرشتها”

2025/10/08
هبة كايرو

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور المتابع للفيديو.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم رصده من بث مباشر ظهرت فيه سيدة الأعمال السودانية المثيرة للجدل هبة كايرو, منفعلة وغاضبة.

ووفقاً لما جاء في المقطع فإن غضب “كايرو”, سببه تعليق من إحدى الفتيات المتابعات للبث المباشر الذي أجرته على إحدى مواقع التواصل.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين, فإن هبة كايرو, ظهرت داخل “الكوافير” الخاص بها وهي تخضع لجلسة “تسريح”, قبل أن تتفاجأ بالفتاة تكتب لها “كرشتك”.

تعليق الفتاة أثار غضب سيدة الأعمال التي خرجت عن طورها واستعرضت بطنها موجهة حدسثها لصاحبة التعليق: (كرشتي دي جابت أربعة اقدري انتي جيبي أربعة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

