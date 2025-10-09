منوعاتمدارات

شاهد بالفيديو.. في لقطة طريفة وبعد أن منعت السلطات إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات.. مواطنون ولاية كسلا يحتفلون مع عريس بأطلاق الذخيرة من “مسدسات” أطفال

2025/10/09
6897383d9f3a3

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات المتابعين ونال إعجابهم.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحات بارزة منها صفحة “الجزيرة _ السودان”, مقطع فيديو من حفل زواج أقيم بولاية كسلا, شرقي السودان.

وأظهر الفيديو أصدقاء وأقارب العريس, وهم يشاركونه الأفراح بإطلاق الذخيرة من مسدسات ألعاب الأطفال التي كانوا يحملوها وسط ضحكات العريس وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن السلطات النظامية بالسودان, كانت قد منعت إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات بعد الكوارث التي نتجت عنها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

