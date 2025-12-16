“ونسة وشمار”.. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة “واتساب” لزوجها

نشرت الشاعرة, والصحفية, والإعلامية, السودانية, المعروفة داليا الياس, تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت داليا الياس, عن تفاصيل المحادثة الغاضبة التي تلقتها من زوجة مسؤول بالدولة, بعدما وجدت رسالة من الشاعرة في “واتساب” زوجها.

وكتبت الإعلامية المعروفة تديونتها التي جاءت بعنوان “ونسة وشمار” وحظيت بتفاعل واسع من متابعيها على حسابها عبر فيسبوك.

وقالت داليا الياس, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بعد متابعة وتدقيق وتمحيص ومسح لردود الأفعال والتعليقات حول بوست زوجة المسئول الوجدت مني رسالة علي الواتس للإستفسار عن أمر معين تم إرسالها خلال ساعات العمل وتفضل مشكوراً بالرد عليها ولكن أبت نفسها المريضة وشعورها بإنعدام الثقة إلا أن يدفعانها للإتصال بي لاحقاً عبر مكالمة واتس من رقم الزوج نفسه لترغي وتزبد وهي في حالة إنهيار وتتفوه بعبارات خارم بارم غير مفهومة وغير متسقة مفادها كراهيتها لي تحديداً علي نحو شخصي وعدم رغبتها في تعاملي مع الزوج المقهور دون سبب واضح، خرجت لكم بالنتائج الآتية ولاحظتا ليكم :

1. معظم الغاضبون والغاضبات لم يكلفوا أنفسهم مشقة قراءة البوست المعني ولم يطالعوا عبارة (ساعات الدوام الرسمي) فجاءت معظم التعليقات مستهجنة إتصالي به في وقت راحته داخل بيته وهذا مالا يمكن أن يحدث بأي حال!!!

2. معظم شعب الأسافير مصاب بلوثة عقلية ويعاني من ضغوط نفسية أكسبته شراسة وأفقدته روح الدعابة فأصبح يهاجم ويسب ويقذف دون أسباب موضوعية واضحة.

3. معظم الصفحات العامة والمواقع الإلكترونية تعاني من إفلاس حاد في المحتوي مما جعلها تعتمد علي إعادة تدوير منتوجنا الخاص بشئ من الفجاجة والتحوير لتقتات من فتاتنا وتصعد علي أكتافنا دون وازع أو ضمير أو مهنية.

4. غالبية المتداخلين يعتنقون آراء قلة قليلة ويرددون ذات الإنطباعات والعبارات بشكل بغبغائي مقيت ويرفعون شعارات فلسفة زائفة لا علاقة لها بواقعهم البائس.

5.نسبة كبيرة من التعليقات جاءت علي شاكلة : (المسئول ده مفروض تتواصلي معاه عن طريق مدير مكتبه أو سكرتيره أو عن طريق تلفون المكتب الثابت!!!) حسسوني إننا في اليابان عموماً كتر خيرهم متوسمين في المسئولين عندنا الخير… هسه الله يسألكم عندنا كم مسئول عنده مدير مكتب؟!! وما هو تعريفكم لكلمة مسئول؟!! وهل تعتقدوا أن موظفاً في سفارة ما مثلاً أو ضابطاً صغيراً في قطاع خدمي مسئول مفروض يكون عنده مدير مكتب وسكرتارية؟!! ياخ هو فطر؟!!!

6. لاعدو للمرأة إلا المرأة… النسوان جنن جنن جنن

7. إنحسار معدل المروءة والنخوة والوقار والحكمة عند عدد كبييير من الرجال بشكل مخيف حتي يكاد السؤال المتعارف عليه : أليس فيكم رجل رشيد؟! يلح علي الأذهان بين كل خمسة رجال من أصل عشرة!!!

8. الجهالة، الجهالة، الجهالة إتسعت رقعتها حتي كادت تماثل ثقب الأوزون وتهدد بلدنا المكلوم السودان بالإبتلاع الكامل!! وأحسب أنها أشد فتكاً وخطراً من الحرب… فهي لعمري تبيد العقول والأخلاق!!!

9. أصبح الناس يلحون في فرض الوصاية بشكل سافر فيريد السواد الأعظم أن يمارس ضدك هيمنة غريبة ويوريك مفروض تكتب شنو وماتكتب شنو وتكتب كده ليه ومتين ووين والصفحة أساساً حقتك وهو ما مجبور ببساطة يقرأ ليك!! لا وكمان خيالهم واسع في رسم الأحداث والحذف والإضافة والإفتراضات والتأليف ودايرين الوقائع حسب مزاجهم الخاص بس!!

10. الكثيرون يودون أن يلموا بتفاصيل التفاصيل ولم تعد البوستات المقتضبة تشفي غليلهم فيتمنون لو كان بإمكانك أن تمسك كل منهم من( أضانه) وتحكي ليه الحكاية بحذافيرها دون سواه ليستلذ بمتعة الشمار لما يتسم به من فراغ أجوف!!

11. الله ينعل الجنجاقحط ودويلة الشر كان بقوا لينا سبب لكل هذه البرك المجتمعية الآسنة بفعل الأزمات والقلق والحيرة!!

12. أنا مؤثرة، رهيبة، خطيرة، قوية، فايتة الناس مسافة، كايداهم وكايداهن عشرررررة مرات

وشكرررررراً علي القفز بالصفحة ل٩٨٠ ألف متابع… ستتغير قائمة أسعار الترويج الإعلاني والمشاركات البرامجية وفقاً لذلك بإذن الله.

ونصيحة أخيرة لوجه الله عزيزتي الزوجة المجوجوة… الله يعلم بيجي بي وراك مُحرج وبيعتذر ويبرر ويطلعك مرضانة ومعقدة ونكدية ومكرهاه عيشته وصابر عليك بس عشان العيال لكن أكيد بيمسح الرسائل …. دحين رجاءاً ماتصغري روحك وتصغريه….وإطمئني… الله يعلم راسنا ماقادرين نسرحو.. ودمتم سالمين).

محمد عثمان _ النيلين