“ونسة وشمار”.. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة “واتساب” لزوجها

نشرت الشاعرة, والصحفية, والإعلامية, السودانية, المعروفة داليا الياس, تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت داليا الياس, عن تفاصيل المحادثة الغاضبة التي تلقتها من زوجة مسؤول بالدولة, بعدما وجدت رسالة من الشاعرة في “واتساب” زوجها.
وكتبت الإعلامية المعروفة تديونتها التي جاءت بعنوان “ونسة وشمار” وحظيت بتفاعل واسع من متابعيها على حسابها عبر فيسبوك.
وقالت داليا الياس, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بعد متابعة وتدقيق وتمحيص ومسح لردود الأفعال والتعليقات حول بوست زوجة المسئول الوجدت مني رسالة علي الواتس للإستفسار عن أمر معين تم إرسالها خلال ساعات العمل وتفضل مشكوراً بالرد عليها ولكن أبت نفسها المريضة وشعورها بإنعدام الثقة إلا أن يدفعانها للإتصال بي لاحقاً عبر مكالمة واتس من رقم الزوج نفسه لترغي وتزبد وهي في حالة إنهيار وتتفوه بعبارات خارم بارم غير مفهومة وغير متسقة مفادها كراهيتها لي تحديداً علي نحو شخصي وعدم رغبتها في تعاملي مع الزوج المقهور دون سبب واضح، خرجت لكم بالنتائج الآتية ولاحظتا ليكم :