جامعة مصرية مشهورة تغيّر اسمها

أعلنت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن قرار تعديل اسم الجامعة ليصبح «جامعة العاصمة» سيُطبق بشكل رسمى على جميع الكيانات التابعة لها، بما فى ذلك الجامعات الأهلية والتكنولوجية الدولية، وكذلك النادى، الشركة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان الأهلية ستصبح رسميًا جامعة العاصمة الأهلية، وذلك وفقًا للوائح المنظمة التى تنص على أن الجامعات الأهلية تحمل اسم الجامعة الأم مع إضافة كلمة «الأهلية». كما أن جامعة حلوان التكنولوجية الدولية ستُعرف باسم جامعة العاصمة التكنولوجية الدولية، بما يتماشى مع الهوية الجديدة للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التغيير سيطال أيضًا الكيانات الأخرى التابعة، مثل نادى أعضاء هيئة التدريس وشركة الجامعة لدعم الخدمات التعليمية، حيث سيتم تعديل أسمائها لتتوافق مع الاسم الجديد «جامعة العاصمة»، بما يعكس وحدة الهوية المؤسسية ويعزز مكانة الجامعة فى المشهد الأكاديمى المصرى والدولى.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن هذا التعديل يأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير التعليم العالى والارتقاء بمؤسساته، مشددًا على أن جامعة العاصمة ستواصل دورها الريادى فى تقديم تعليم متميز، وبناء شراكات دولية، ودعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه قائلاً: «إن اعتماد اسم جامعة العاصمة يمثل نقلة نوعية فى مسيرة الجامعة، ويعكس رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة مؤسساتنا التعليمية على المستويين المحلى والدولى، بما يخدم أبناء مصر ويواكب التغيرات العالمية».

المصري اليوم