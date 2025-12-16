مناوي : وداعاً عبدالقادر سالم.. أيقونة الفن السوداني ورمز العطاء الثقافي

وداعاً عميد الفن السوداني ، بكل مشاعر الحزن والأسى ، أنعى إلى الشعب السوداني رحيل الفنان الكبير والأكاديمي الدكتور عبدالقادر سالم، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد معاناة مع المرض إن فقده يعد خسارة وطنية جسيمة ، إذ كان أحد أعمدة الأغنية السودانية وقامة فنية وثقافية سامقة أسهمت بوعي ومسؤولية في صون التراث السوداني والتعريف به إقليمياً ودولياً برحيله نفقد رمزاً من رموز الإبداع والعطاء ، غير أن إرثه الفني والعلمي سيظل حاضراً ، شاهداً على عطائه المتفرد ومصدر إلهام للأجيال القادمة ، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر وحسن العزاء ، إنا لله وإنا إليه راجعون.