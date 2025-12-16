المقاومة الشعبية تدفع ب(4) ألف مقاتل لمسارح العمليات

استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعلان التعبئة والاستنفار بجميع ولايات السودان شهد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عصر اليوم باستاد السلام بمحلية أمبدة تخريج نحو (4) آلاف من المستنفرين والمستنفرات يمثلون الدفعة الثالثة من معسكرات الكرامة وذلك بإشراف اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم وبالتنسيق مع محلية أمبدة وذلك بحضور اللواء ركن (م) إسحق عبدالله الزبير رئيس لجنة المقاومة الشعبية بالولاية والأستاذ أبو القاسم آدم الطاهر المدير التنفيذي لمحلية أمبدة إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات لجان الخدمات بالأحياء .

والي الخرطوم حيا القوات المسلحة والقوات النظامية والمساندة والمشاركة في معركة الكرامة، مؤكداً أن تخريج الدفعة الثالثة من المستنفرين يمثل رسالة قوية للقوة المتمردة وكل من ساندها أن الشعب السوداني قد اصطف خلف قواته المسلحة من أجل تطهير البلاد من دنس التمرد وبسط الأمن والاستقرار.

وأشار الوالي إلى أن الولاية ستشهد توالي تخريج دفعات جديدة من المستنفرين على مستوى جميع محليات الخرطوم إسناداً لمعركة الكرامة ودعماً لجهود القوات المسلحة في تأمين البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية .

كما دعا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والأكاذيب التي يروج لها داعمو المليشيا ومحاولات التشكيك في قدرة القوات المسلحة على حسم المعركة، مؤكداً أن النصر بات قريباً في ظل الالتفاف الشعبي الواسع خلف القيادة العسكرية الأمر الذي أسهم في رفع الروح المعنوية للمقاتلين في ميادين القتال.

رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم اللواء ركن (م) إسحق عبد الله الزبير أكد استمرار إسناد المقاومة الشعبية للقوات المسلحة حتى تطهير البلاد من دنس التمرد بجانب إسناد حكومة الولاية من خلال لجنة الإسناد المدني بما يسهم في إنجاح برامج إعادة الإعمار ومعالجة آثار الحرب.

وأوضح أن القوة المتخرجة تلقت تدريباً متقدماً في فنون القتال وأصبحت على أهبة الاستعداد للمشاركة في العمليات العسكرية والدفاع عن الوطن.

سونا