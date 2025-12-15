نائب والي نهر النيل: مشاركات وطنية وأجنبية في ملتقى صنع في نهر النيل الشهر المقبل

اعلن نائب والي نهر النيل وزير الثقافة والإعلام والاتصالات مصطفى محمد عثمان الشريف أن العديد من المؤسسات والشركات وبيوت الخبرة الوطنية والأجنبية ستشارك في ملتقى (صنع في ولاية نهر النيل) الشهر المقبل بمدينة عطبرة .

وقال نائب الوالي لدى لقائه الأحد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني ورئيس مجموعة البرير الصناعية معاوية محمد احمد البرير صباح اليوم بالأمانة العامة للحكومة بالدامر بحضور الأمين العام للحكومة عثمان محمد عثمان. والمدير التنفيذي لمحلية الدامر عبد الباسط محمد الأمين،قال نائب الوالي إن ولاية نهر النيل احتضنت العديد من المصانع القادمة من ولاية الخرطوم بسبب الحرب بالإضافة إلى المصانع التي قامت اصلا في الولاية.

وأشار والي نهر النيل بالإنابة أن معظم تلك التي المصانع القادمة والمقيمة التي وصل عددها إلى 300 مصنعا دخلت دائرة الإنتاج ووصل إنتاجها إلى عدد من ولايات السودان خاصة التي تجاور ولاية نهر النيل مثل الشمالية والبحر الأحمر بل إن إنتاج بعض المصانع عبر إلى الخارج الى الأسواق العالمية.