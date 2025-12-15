التهامي: خطة وزارة التربية للعام 2026 ترتكز على التعليم الإلكترونى والفنى وتأهيل المعلمين

رأس وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر، الأحد، بمقر الوزارة بأم درمان إجتماع مجلس الوزير، وذلك لمناقشة مقترحات الوزارة للخطة العامة والميزانية للعام 2026 بحضور وكيل الوزارة د. احمد خليفة عمر وحضور كامل لأعضاء المجلس.

وحيا الوزير في بداية الاجتماع القوات المسلحة والشعب السوداني الذي وقف بالأمس من خلال حشود انتظمت كافة أرجاء البلاد تضامنا مع القوات المسلحة.

كما أطلع الوزير المجلس على نتائج زيارته الأخيرة لخارج السودان والتي شملت عدة دول، مؤكداً على أن مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، ومشاركته في مؤتمر وايس بدولة قطر خرجت بالعديد من المكاسب التي سترى النور قريبا وفقا للخطة الانتقالية وتزامناً مع الخطة التي وضعتها الوزارة للعام 2026.

وقد أبدى الوزير بعض الملاحظات حول الخطة العامة للوزارة، وقدم مقترحا جديداً بإضافة بعض الأفكار والمبادرات ليتم تضمينها في الخطة العامة التي ستعرض أمام مجلس الوزراء لاحقاً.

واوضح التهامي أن خطة الوزارة لعام 2026 تركز على التعليم الإلكترونى، الفني، تطوير المعلمين، وتحسين البيئة المدرسية. منوها إلى أن أهم سمات ومميزات هذه الخطة التعليم الالكتروني والتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل وتطوير الموارد البشرية وتدريب المعلمين، تحسين البيئة المدرسية والقيادة الاستراتيجية للتعليم الوطني، كما اشتملت الخطة على عدد من المبادرات منها مبادرة مدرستي أولا ومبادرة صوت المدرسة، بجانب مبادرة حملة المعلم.

هذا وقد شارك أعضاء مجلس الوزير بالنقاش المستفيض حول خطة الوزارة للنهوض بقطاع التعليم العام في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم بادخال أنظمة التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.

وأشاد المجلس بالجهود التي ظل يبذلها السيد الوزير في سبيل تطوير العملية التعليمية بالبلاد.