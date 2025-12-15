مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية يتفقد أعمال الصيانة بمستشفى الرباط الجامعي بضاحية بري بالخرطوم

وقف اللواء شرطة طبيب/ طارق حسن حاج علي إبراهيم مدير الادارة العامة للخدمات الطبية يرافقه اللواء شرطة طبيب/ عامر صادق محمود مدير دائرة مستشفى الرباط الجامعي علي أعمال الصيانة وإعادة تأهيل مباني الجزء الغربي بمستشفى الرباط الجامعي والذي يشمل مبنى الحوادث، وعملية الحوادث، والأشعة، وجناح الفريق أول شرطة / عبد الله حسن سالم ، ومبنى المعامل ، والصيدلية المركزية مشيدا بالجهد المبذول والمتابعة المستمرة من مدير دائرة مستشفى الرباط الجامعي لأعمال اللجنة المكلفة بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتي شارفت على الإنتهاء وبدأت مرحلة التأثيث بصيانة عدد (120) سرير مرضى و (12) سرير عناية مكثفة وعدد من (النقالات) والكراسي الخاصة بالمرضى هذا بالاضافة لإنطلاق عمليات الصيانة لعدد من الأجهزة والمعدات الطبية التي طالتها يد الخراب والدمار الممنهج الذي أحدثته مليشيا الدعم السريع الارهابية والتي كانت تتخذ من المستشفى سكنة عسكرية .

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية أن الدمار والخراب الذي طال الأجهزة والمعدات كبير جدا وهنالك مساعي من إدارة الهندسة الطبية بالمستشفى لإدراجها ضمن عمليات الصيانة وإمكانية الإستفادة من الصالح منها للتقليل من تكلفة شراء أجهزة جديدة مضيفا بأن هنالك مساعي حثيثة مع وزارة الصحة ولجنة إعادة تأهيل المرافق الصحية بولاية الخرطوم لتوفير أجهزة ومعدات الحوادث والطوارئ بعد أن تم إدراج مستشفى الشرطة ضمن أعمال اللجنة للمرحلة الاولى معربا عن شكره وتقديره لدعم وإهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بعملية إعادة تشغيل المستشفى لتقديم الخدمات العلاجية لمنسوبي الشرطة وأسرهم والمواطنين ولتغطية الرقعة الجغرافية بمناطق بري والخرطوم جنوب ومناطق شرق النيل مما يسهم كثيرا في توجه الدولة بإعادة المواطنين لتلك المناطق مشددا على ضرورة الإسراع في تكملة الصيانة وإزالة الأنقاض لبداية تدشين العمل بصورة طبيعية عقب وصول الأجهزة والمعدات الطبية .

المكتب الصحفي للشرطة