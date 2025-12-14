عطبرة تخرج في الموعد دعما واصطفافا خلف القوات المسلحة دحرا للتمرد

خرجت كل القطاعات والفعاليات بمدينة عطبرة دعما وسندا ووقوفا خلف القوات المسلحة وهم يرددون شعارات داعمه ومساندة للقوات المسلحة والمشتركة وكل المناضلين الذين يجاهدون لاعلاء راية الوطن.

وجدد الأستاذ محمد عباس رحمة المدير التنفيذي لمحلية عطبرة خلال مخاطبته الفعالية التي انطلقت السبت بميدان المولد بعطبرة تحت شعار عطبرة في الموعد، جدد وقوفهم خلف القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين دحرا للتمرد، مؤكدًا وقوف محلية عطبرة بكل مواطنيها وكياناتها ووحداتها الإدارية خلف القوات المسلحة وتفويضهم للقائد العام للقوات المسلحة دحرا للتمرد.

وقال المدير التنفيذي إننا اليوم وبهذا الاصطفاف الوطني والذى انطلق في كل السودان وفي ولاية نهر النيل خاصة نرسل عبره رسائل أننا لن نفرط في شبر من أرض الوطن وأن المليشيا المتمردة التي قتلت الشعب السوداني مليشيا إرهابية وأن الإمارات دويلة الشر داعمة الإرهاب لن نقبل بها مفاوضا لحل قضايانا.

وأشار الى التماسك واللحمة والتعاضد بالمحلية بين كل مكونات المجتمع، محييا مواطن عطبرة ونهر النيل الذى دعم القوات المسلحة ووقف مع إخوانه النازحين من الفاشر الآن ومن قبلهم نازحي الخرطوم والجزيرة وسنار وجدد وقوفهم ودعمهم للمقاومة الشعبية ودعم كل المعسكرات التي يتم فتحها بتوفير كل مستلزمات التدريب.

ومن جانبه قال دكتور معتصم موسى ممثل القوات المشتركة إننا نجدد العهد والثقة والولاء للقوات المسلحة دحرا للتمرد، مضيفا أن هذا الاصطفاف الوطني خلف القوات المسلحة استفتاء شعبي لتفويض القائد البرهان لسحق التمرد.

وأرسل رسائل لدولة الإمارات التي دعمت الإرهاب قائلا انها شريك أساسي في إبادة الشعب السوداني، رافضا الوصاية الدولية على السودان.

وأكد الرائد عثمان الفاضل رئيس المقاومة الشعبية بمحلية عطبرة استمرار التدريب بمحلية عطبرة حتى تطهير آخر شبر من أرض الوطن، مشيرًا إلى الاستهداف الممنهج الذى يتعرض له السودان لتغيير التركيبة السكانية والاستيلاء على موارده.