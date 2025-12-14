مفضل يقف على الأوضاع الأمنية والتنموية بالنيل الأزرق

تفقد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق اول أحمد إبراهيم مفضل الأوضاع الأمنية بإقليم النيل الأزرق، واطمأن على مجمل الأحول الاجتماعية والاقتصادية وسير الحياة العامة بالإقليم.

وعقد الفريق مفضل، فور وصوله، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية، بحضور حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، وقيادة القوات المسلحة بالفرقةالرابعة مشاة، إلى جانب ممثلي الشرطة والمخابرات والنيابة العامة والإدارةالقانونية.

واستمع خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة حول الأوضاع الامنية والعسكرية ،والتحديات الراهنة، والترتيبات الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار بالإقليم .

كما وقف المدير العام على استعدادات الإقليم لإنفاذ برامجه التنفيذية والتنموية الهادفة إلى خدمة المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية، وتنشيط الحركةالاقتصادية، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، فضلاً عن جهود عودة اللاجئين السودانيين من دولة جنوب السودان، ومجمل المهددات الأمنية على الحدود الشرقية .

وتأتى زيارة الفريق مفضل إلى إقليم النيل الأزرق ضمن جولاته الميدانية التي شملت عدداً من الولايات، من بينها الخرطوم وشمال كردفان والنيل الأبيض وسنار والجزيرة، وكان في استقباله لدى وصوله حاكم الإقليم وأعضاء حكومته .

وأثنى حاكم اقليم النيل الازرق على الزيارة، ووصفها بالمهمة من حيث التوقيت والترتيب، مؤكداً دورها في دعم الأمن والاستقرار بالإقليم.