رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من شقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان

تسلم السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم وفداً رفيع المستوى من جمهورية جنوب السودان برئاسة توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد، في تصريح صحفي إن اللقاء تناول الوشائج التي تربط بين شعبي البلدين مبيناً أن رئيس المجلس السيادي وجه كافة أجهزة الدولة على المستويات الوزارية والفنية للانخراط مع نظرائهم في دولة جنوب السودان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما فى مجال القطاعات الحيوية المتمثلة في قطاعات الطاقة والنفط والتجارة والاقتصاد بجانب العلاقات السياسية بين البلدين.

واشار إلى مواقف دولة جنوب السودان حكومة وشعبا الداعمة للسودان.

من جانبه أوضح وزير خارجية دولة جنوب السودان ماندي سيمايا، أن رسالة الرئيس سلفاكير لشقيقه الرئيس البرهان تأتي في إطار العلاقات الأخوية مبينا أن اللقاء تطرق لعدد من الموضوعات وقد تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية جنوب السودان، وأضاف أن اللقاء تناول أيضا قضايا صناعة النفط والتجارة والاستثمار.