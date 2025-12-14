التعليم العالي : إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة “PDF”

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن قرارها بإيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة “PDF” يأتي حماية للشهادة الجامعية السودانية باعتبارها وثيقة سيادية، وضمان مستقبل الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكدت أن القرار يهدف إلى وقف الرقمنة الشكلية التي تعتمد على صور توقيع أو رموز تحقق غير مؤمنة تقنياً.

وأشارت إلى أن التوقيع الرقمي المعتمد دولياً يقوم على تقنيات تشفير متقدمة تضمن أصالة الشهادة وسلامة بياناتها وعدم قابليتها للتزوير، وفقاً لمنصة الناطق الرسمي.