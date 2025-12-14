سياسية
وزارة الصحة تؤكد وقوفها مع القوات المسلحة والقوات المساندة
شهدت مباني وزارة الصحة الاتحادية بالخرطوم السبت احتفالاً رسمياً عبّر فيه العاملون بالوزارة عن وقوفهم ودعمهم الكامل للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، وذلك في إطار التلاحم الوطني بين مؤسسات الدولة المختلفة.
يأتي ذلك تعبيرا لدور الجيش الأبيض في معركة الكرامة والذي يقف في المقدمة جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة في إشارة إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الكادر الطبي في خدمة الوطن.
وأكد العاملون بالوزارة أن هذه الوقفة تأتي تعبيراً عن وحدة الصف الوطني، وتجسيداً للشراكة بين الجيش الأبيض والقوات المسلحة في مواجهة التحديات، بما يعزز من قيم التضامن والتكاتف بين أبناء الوطن.
سونا