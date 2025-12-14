وزارة الصحة تؤكد وقوفها مع القوات المسلحة والقوات المساندة

شهدت مباني وزارة الصحة الاتحادية بالخرطوم السبت احتفالاً رسمياً عبّر فيه العاملون بالوزارة عن وقوفهم ودعمهم الكامل للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، وذلك في إطار التلاحم الوطني بين مؤسسات الدولة المختلفة.

يأتي ذلك تعبيرا لدور الجيش الأبيض في معركة الكرامة والذي يقف في المقدمة جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة في إشارة إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الكادر الطبي في خدمة الوطن.