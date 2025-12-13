حلفا تصطف خلف القوات المسلحة وتدعو إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

شهدت مدينة وادي حلفا صباح اليوم الإصطفاف الوطني خلف القوات المسلحة السودانية ضد عدوان مليشيا الدعم السريع المتمردة وحلفائها.

وقال الاستاذ ابوعبيده ميرغني برهان المدير التنفيذي لمحلية حلفا، لدى مخاطبته فعاليات الوقفة الوطنية خلف القوات المسلحة، نقف اليوم وقفة عزة وكرامة ووطنية صادقه تأكيدا ومناصرة ودعما للقوات المسلحة الباسله درع الوطن وسياجها الواقي.

وأكد ان الشعب السوداني وحلفا يقفون في خندق واحد مع القوات المسلحه منذ الطلقة الأولى حتى دحر التمرد.

وأبان ان هذه الوقفه رسالة حقيقة بأن الشعب بأكمله خلف القوات المسلحة.