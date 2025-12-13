الدعم السريع تحتجز آلاف المدنيين في الفاشر بينهم نساء وأطفال

كشفت شهادات جمعتها صحيفة “واشنطن بوست” أن قوات الدعم السريع احتجزت آلاف المدنيين في الفاشر، بينهم نساء وأطفال وأجبرتهم تحت التعذيب على الاتصال بعائلاتهم للمطالبة بفِدًى مالية، فيما جرى إعدام من عجِز عن الدفع.

من جهته، أعلن “ناثانيال ريموند”، مديرُ مختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل أن تقديرات فريقه تشير إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين، مؤكدًا أن المختبر سيُصدر الأسبوع المقبل تقريرًا يوثّق ما لا يقل عن 140 موقعًا يُشتبه بأنها مقابر جماعية. وذكر أن الدعم السريع تنفذ عمليات منظمة لإزالة الأدلة.

الحدث_السوداني