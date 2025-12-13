وزير الصحة يشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين المستويات الاتحادية والولائية

في صورة تعكس روح الجيش الواحد ولمحة للوفاء تقدمت وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في الوزير وجميع اداراتها وافرادها ببورتسودان الخميس بتقديم الشكر والامتنان لوزارة الصحة بالبحر الاحمر والمحاجر الصحية لما قاموا به من استضافة وسند خلال إقامة المكاتب المؤقتة للوزارة الاتحادية ببورتسودان.

وأكد الوزير في كلمته أن التعاون بين الاتحادية والولاية أسهم في التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بولاية البحر الأحمر ابتداء بمكافحة الاوبئة والطوارئ وتجهيز المستشفيات الي ان تم التتويج بافتتاح مركز ايلا للقلب داعيا الي ان يستمر ذات النهج استكمالا لرحلة العطاء .

من جانبها، استعرضت د. أحلام عبد الرسول، المدير العام لقطاع الصحة بولاية البحر الأحمر، أنشطة القطاع في تقوية النظام الصحي باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات والطوارئ، مشيدة بدور الوزارة الاتحادية في إدارة النظام بكفاءة عالية من العاصمة الإدارية البديلة بورتسودان.