وزير الداخلية يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للدفاع المدني

عقد وزير الداخلية، الفريق شرطة (حقوقي) بابكر سمرة، اجتماعاً مع الأمين العام للمنظمة الدولية للدفاع المدني، تناول التعاون المشترك واحتياجات السودان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

أعرب معالي الوزير عن تقديره للمنظمة ودورها في تعزيز قدرات الدول في الاستجابة للطوارئ، مستعرضاً حجم الدمار الذي خلفته اعتداءات المليشيا المتمردة وفقدان معدات الدفاع المدني في الولايات المتضررة.

ودعا معاليه إلى دعم السودان في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتوفير معدات الإنقاذ والحماية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وخطط الطوارئ.

من جانبه، أكد السيد الأمين العام أن أولويات المنظمة الآن تتركز على دعم الدول المتأثرة بالنزاعات، وعلى رأسها السودان، مشيراً إلى بدء حشد الدعم من عدد من الدول المانحة للاستجابة إلى احتياجات السودان.

وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الوزير تطلع السودان لتعزيز التعاون، ودعا الأمين العام لزيارة السودان أو إرسال وفد فني للوقوف ميدانياً على الاحتياجات.