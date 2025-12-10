وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية تؤكد تنفيذ مهامها وفق رؤية الحكومة

عقدت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الثلاثاء اجتماع مجلس الوزير رقم (3) برئاسة الأستاذ معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

وبحث الاجتماع تقرير أداء العام 2025 الذي استعرض أهم ما نُفِّذ من برامج ومشروعات العام، إضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت وحدات الوزارة المختلفة.

كما ناقش المجلس خطة العام 2026 التي تضم محاور تطوير العمل الاجتماعي، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مشروعات الدعم والإسناد للفئات الضعيفة.

وأكد وزير الموارد البشرية خلال الجلسة أن الوزارة ماضية في تنفيذ مهامها وفق رؤية الحكومة، مشيراً إلى أن خطة 2026م ترتكز على رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أثر مباشر في حياة المواطنين، خاصة الشرائح الأكثر حاجة.