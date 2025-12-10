السودان يتلقى دعمًا جديدًا من بنك التنمية الأفريقي

أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد العربي يقضي بجدولة ديونه على السودان لمدة 25 عامًا، كاشفة عن دعم جديد من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 200 مليون دولار. وبحسب البنك المركزي، بلغت ديون السودان الخارجية في نهاية عام 2023 نحو 66.8 مليار دولار، منها 33 مليار دولار أصل الدين، بينما تمثل البقية فوائد تعاقدية وتأخيرية.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إنها وقّعت خلال اجتماع إسفيري مع صندوق النقد العربي على “اتفاق لجدولة ديون السودان بأقساط تمتد على مدى 25 عامًا”. وتعهّد وزير المالية، جبريل إبراهيم، بالتزام حكومة السودان باتفاق جدولة الديون.

ولم يكشف البيان عن حجم ديون السودان لدى صندوق النقد العربي، في حين تبلغ ديون البلاد للمؤسسات الإقليمية والدولية نحو 4.4 مليار دولار. ويُقدّر إجمالي الدين الخارجي بنسبة 253.36% من الناتج المحلي الإجمالي و1,841.06% من إجمالي الصادرات. وعلّقت الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية إجراءات إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديون السودان، عقب تنفيذ الجنرال عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريًا في 25 أكتوبر 2021.

وقالت وزارة المالية إنها أجرت مشاورات مع بنك التنمية الأفريقي بشأن مشروعات جديدة قيد الدراسة لتنفيذها خلال العام المقبل، بمنحة تبلغ 200 مليون دولار مقدمة من البنك. وأشارت إلى أن الوزير جبريل إبراهيم بحث مع بعثة بنك التنمية الأفريقي – في ختام زيارتها للبلاد – آليات تعزيز التعاون والشراكة في مشروعات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ودعم الإنتاج، وبناء قدرات الكوادر الوطنية.

وأفادت بأن ديفيد موتوكو سلّم نسخة من أوراق اعتماده مديرًا قطريًا للسودان لدى بنك التنمية الأفريقي. من جانبه، كشف وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور الدائم، عن تفاهمات مع الاتحاد الدولي للمحاسبين لتقديم دعم عبر بنك التنمية الأفريقي لمشروعات إعادة التأهيل، والمساعدات الفنية، وتنمية القدرات المؤسسية، وإصلاح النظم المالية للدولة. وقال إنه ناقش مع بعثة بنك التنمية الأفريقي حجم التمويل المطلوب لإعادة تأهيل الخرطوم والبنية التحتية، وما دمرته الحرب وآثارها الاقتصادية والمالية. وسجّلت بعثة من بنك التنمية الأفريقي زيارة إلى السودان للوقوف على المشروعات التي يمولها البنك بقيمة 420 مليون دولار.

التيار